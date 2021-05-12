Birçok olayın faili olan PKK’lı Kütahya’da yakalandı

Van'ın Gürpınar ilçesinde 2016 yılında bir askerin şehit edildiği eylemin faillerinden olan ayrıca Şırnak Beytüşşebap'ta yol kesme ve Hakkâri Erziki mevkiine el yapımı patlayıcı yerleştirilmesi eylemlerine katılan PKK'lı terörist Kütahya'da polis ekiplerinin operasyonu sonucu kıskıvrak yakalandı. PKK'lı terörist çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Van İl Emniyet Müdürlüğünce PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2016 yılında Van'ın Gürpınar ilçesinde 1 askerin şehit edildiği eylemin faillerinden olduğu belirlenen ve aynı zamanda Şırnak Beytüşşebap'ta yol kesme ve Hakkâri Erziki mevkiine el yapımı patlayıcı yerleştirilmesi eylemlerine katıldığı tespit edilen, 2015-2019 yılları arasında PKK/KCK terör içerisinde faaliyet yürüten Welat Kato kot adlı T.Ö. isimli teröristin Kütahya'da olduğu tespit edildi. Tespitin ardında harekete geçen polis ekipleri gerçekleştirilen operasyonla PKK'lı terörist yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan T.Ö. isimli terörist çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.