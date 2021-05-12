Çankırı Valisi Abdullah Ayaz'dan Ramazan Bayramı'nda 'kurallara uyalım' mesajı: Aile içi bulaş yüzde 20 arttı

VATANDAŞLARA "DİKKATLİ OLUN" ÇAĞRISI

Burada gündeme dair açıklamalarda bulunan Vali Ayaz, vatandaşlardan bu süreçte daha dikkatli olmalarını istedi. Vali Ayaz, "Tüm vatandaşlarımıza vatanımıza milletimize hayırlı huzurlu bir bayram diliyoruz inşallah. Asayişle, trafikle ilgili olarak her ne kadar kısıtlamalar olsa da belirli bir hareket var. Onunla ilgili olarak gerekli tedbirler alınacak. Özellikle burada altını çizmek istediğimiz bir husus var. İnşallah bu şekilde geçirdiğimiz son bayram olur diyoruz. Kurallara tedbirlere uyalım. Bu her ne kadar acil ihtiyaçlar için dışarı çıkma ihtimali olduğu için vatandaşın bir hareketi söz konusu. Bayramlaşma, büyükleri ziyaret, sarılmaların olmamasını istiyoruz" dedi.