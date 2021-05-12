Çevre Bakanlığı halka açık veri tabanı oluşturacak! Çevreyi kirleten tesisler kayıt altına alınacak

Zararlı maddelerin çevreye bırakılması veya bertaraf etmek üzere taşınmasına ilişkin düzenlemelere gidilen Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı (KSTK) Yönetmeliği taslağına göre, kirliliğinin azaltılması için, kirleticilerin salım ve taşıma kaydı tutulacak. Bu kapsamda, kaydedilenlere ilişkin elektronik veri tabanı oluşturulacak. Bakanlık, KSTK'da oluşan veriyi, ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile halkın erişimine sunacak.

GIDA TESİSLERİNE YAKIN TAKİP

Söz konusu KSTK sistemine; enerjiden kimyaya kadar birçok sektör dâhil edilecek. Bu çerçevede madeni yağ ve gaz rafinerileri, gazlaştırma ve sıvılaştırma tesisleri, termik santraller, kok fırınları ve kömür ürünleri imal edilen tesisler, açık maden ve taş ocağı işletmeleri sisteme kaydedilecek. Ayrıca, suni gübre üreten kimyasal tesisler ve kentsel atık su arıtma tesisleri ile sunta, odun lifi levha ve kontrplak gibi malzemeler üreten yerler de söz konusu sisteme giriş yapacak.

Düzenlemede, gıda konusu da önemli bir yer tutacak. Buna göre; 40 bin ve üzeri kapasiteyle kümes hayvanı yetiştirilen ve yıllık bin ton ve üzeri balık yetiştirilen çiftlikler de sisteme dahil edilecek. Bunlara ek olarak, günlük 50 ton ve üzeri karkas üretebilen mezbahalar, günlük 50 ton ve üzeri hayvansal ürün ile 200 ton çiğ süt işleyen yerler takip altına alınacak.

Görüşe açılan yönetmelik taslağının kabul görerek yürürlüğe girmesi halinde işletmeciler, işyerlerini belirlenen süre içinde sisteme kaydettirmekle ve veri akışını sağlamakla yükümlü olacak.