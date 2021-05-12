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Giriş Tarihi: 12.5.2021 20:58 Son Güncelleme: 12.5.2021 21:02

Başkan Erdoğan, ile görüştü

ZEYNEL YAMAN ZEYNEL YAMAN
Başkan Erdoğan, İmran Han ile görüştü

Başkan , Başbakanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail'in , Gazze, ve Filistinlilere yönelik saldırıları da ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Pakistan ilişkilerini geliştirecek adımlar ile İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılar başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

İSRAİL'İN SALDIRILARI ELE ALINDI

Başkan Erdoğan, görüşmede, İsrail'in Kudüs, Gazze, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik saldırıları ile insanlık ve hukuk dışı uygulamalarına karşı somut adımlar atılması için girişimlerini sürdürdüklerini belirterek, uluslararası camianın İsrail'e güçlü ve caydırıcı bir ders vermesi için Türkiye ve Pakistan'ın birlikte yapacağı çalışmaların önemli olduğunu ifade etti.

RAMAZAN BAYRAMI TEBRİĞİNDE BULUNDULAR

Erdoğan ve Pakistan Başbakanı İmran Han, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde de bulundu.

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Başkan Erdoğan, İmran Han ile görüştü
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