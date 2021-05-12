Kağıt toplarken soygun yaptı! Eşofman takımlarını bile çaldı!

İstanbul'da bir kağıt toplayıcısı; kağıt toplama aracıyla kağıt toplarken soygun yaptı. Girdiği bir adresten bir dizüstü bilgisayar, müzik ses sistemi, 32 eşofman takımı, 35 pantolon ve 81 tişört çalan hırsız yakalandı. Soygun anları güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

İstanbul Polisi; 7 Mayıs Cuma gecesi saat 05.00 sıralarında Fatih İlçesi'ne bağlı Molla Gürani Mahallesi'nde bir iş yerine giren ve bir dizüstü bilgisayar, müzik ses sistemi, 32 eşofman takımı, 35 pantolon ve 81 tişört çalan hırsızın peşine düştü. Soygun anları güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen yabancı uyruklu kağıt toplayıcısı O.R.M., Fatih İlçesi Millet Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli "İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi.