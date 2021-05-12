Kapanma sonuç veriyor ağır hasta sayısı düştü

Kovid-19 testlerinin pozitiflik oranı ortalaması, ocakta yüzde 5.24, şubatta yüzde 6.32 olarak tespit edildi. Kovid-19 vakalarının ülke genelinde arttığı mart ayında testlerin pozitiflik oranı ortalaması yüzde 11.39'a çıktı. Bu yılın en yüksek pozitiflik oranı ise 14 Nisan'da yüzde 20.23 olarak kayıtlara geçti. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan Çarşamba "kısmi kapanma", 29 Nisan Perşembe "tam kapanma" uygulamalarının başlatılmasıyla vaka sayıları ve testlerin pozitiflik oranı azalmaya başladı. Kısmi kapanmanın başlamasından 10 gün sonra 24 Nisan'da yüzde 14.44'e düşen testlerin pozitiflik oranı, 30 Nisan'da 12.02'ye indi. Tam kapanma sürecine geçilmesinin ardından mayıs ayında testlerin pozitif çıkma oranı şöyle değişti: "1 Mayıs'ta yüzde 11.90, 2 Mayıs'ta yüzde 10.82, 3 Mayıs'ta yüzde 10.15, 4 Mayıs'ta yüzde 11.99, 5 Mayıs'ta yüzde 11.54, 6 Mayıs'ta yüzde 8.84, 7 Mayıs'ta yüzde 8.00, 8 Mayıs'ta yüzde 7.89, 9 Mayıs'ta yüzde 7.69, 10 Mayıs'ta yüzde 6.36." Böylece Kovid-19 testlerinin pozitifliği, kısmi kapanmanın başladığı 14 Nisan'daki yüzde 20.23'lük oranın yaklaşık üçte birine geriledi.Bu arada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki salgının seyrini değerlendirdiği paylaşımında, "Vaka sayısı ve poliklinik başvuruları yüzde 65 azaldı. Hastanelere yatışlarda yüzde 50, yoğun bakıma yatışlarda üçte bir oranında düşüş var" bilgisini verdi.Türkiye'de dün test yapılan 226 bin 452 kişiden 14 bin 497'sine Kovid-19 tanısı konulurken, 278 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 1582 oldu. 22 bin 253 kişinin tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 766 bin 124'e yükseldi. Toplam vaka sayısı 5 milyon 59 bin 433, vefat 43 bin 589, ağır hasta sayısı ise 2 bin 975 olarak açıklandı. Bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4, yatak doluluk oranı yüzde 43.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 32.4 olarak kayda geçti. ANKARASAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı. Koca'nın paylaştığı mesajda, "Son hafta vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ. Vaka sayılarındaki düşüş yaygın şekilde tüm illerimizde yaşanacak" ifadeleri yer aldı.