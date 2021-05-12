Kocaeli'de korkunç kaza! Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Yılmaz'ın (20) kullandığı 41 NZ 516 plakalı otomobil, Suadiye Çepni Caddesi'nde kontrolden çıkarak beton elektrik direğine çarptı.
OLAY YERİNE POLİS, SAĞLIK VE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Yılmaz ile yanındaki arkadaşı Yunus Emre Başaran (20), itfaiye ekibinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.
ARACIN SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Mehmet Yılmaz olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Yunus Emre Başaran özel bir hastanede tedavi altına alındı.