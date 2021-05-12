Kocaeli'de korkunç kaza! Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

OLAY YERİNE POLİS, SAĞLIK VE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Yılmaz ile yanındaki arkadaşı Yunus Emre Başaran (20), itfaiye ekibinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.