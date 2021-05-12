Manisa’ya şehit ateşi düştü: Bankacılığı bırakıp subay oldu

Suriye'nin İdlib kentinde önceki gün teröristlerin düzenlediği roketli saldırıda Piyade Teğmen Osman Alp (31) şehit oldu, 4 asker yaralandı. Alp (30) için Hatay Havaalanı'nda Vali Rahmi Doğan, protokol üyeleri ve askeri erkanın katılımıyla tören düzenlendi. Anne Gülten Alp, oğlunun şehadet haberinin ardından üzüntü yaşadı. Baba Talip Alp ise metanetli duruşuyla dikkati çekti.Metanetli duran şehidin ailesi taziyeleri kabul ederken evladının şehadetin haberini alan gözü yaşlı baba Talip Alp, "İçimiz yanıyor ama yapacak bir şey yok. Vatan sağ olsun. Allah'ın takdiri. Oğlum 1 yıl önce Tunceli'de göreve başladı. 1 hafta önce izinliydi. Ziyaretimize geldi. Hasret giderdik. Her şey çok güzeldi. Subay olmak hayaliydi. Sınavı kazanamadı. Ancak yılmadı tekrar girdi ve kazandı. Bankacı olarak çalışırken hayali olan subaylık sınavına giren ancak kazanamayan Osman Alp'in, "Devlet benim gibi bir vatanseveri kaybetmemeli. Sınava tekrar girip vatanıma hizmet etmeliyim' diyerek tekrar girdiği ikinci sınavda başarılı olduğu öğrenildi. 6 Mayıs 2017'de muhasebeci Simge Alp ile hayatını birleştiren ve evlilik yıldönümünden 6 gün sonra şehit olan Osman Alp, 2 yıl önce babalık sevincini yaşadı. Çiftin, Serenay adını verdikleri bir kızları vardı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Osman Alp için başsağlığı mesajı yayımladı. Şehit, teğmen, kırsal Muştullar Mahallesi'nde düzenlenen törenle, gözyaşları arasında toprağa verildi.