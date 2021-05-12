SON DAKİKA HABERİ: Pendik Kaynarca'da bulunan bir metro inşaatında patlama meydana geldi

Pendik Kaynarca'da metro şantiyesinde yapılan kontrollü patlama sebebiyle bazı binaların da camları kırıldı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay, Pendik Kaynarca Fevzi Çakmak Mahallesi Tevfik İleri Caddesi üzerinde bulunan metro şantiyesinde meydana geldi. İddiaya göre, şantiyede çalışmalar kapsamında kontrollü patlama yapıldı. Patlamanın şiddetiyle çevredeki binaların çamları kırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine polis ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekilirken ekiplerin şantiyede incelemesi sürüyor.

Öte yandan ilk belirlemelere göre olayda ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

Pendik Kaynarca'da bulunan bir metro inşaatında patlama meydana geldi | Video

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