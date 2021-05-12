Ramazan Bayramı'nda sıkı denetim

Koronavirüs salgınında 16 Nisan'da 62 bin 939'a kadar yükselen günlük vaka sayısı 10 Mayıs itibariyle 13 bine kadar geriledi. 29 Nisan'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak olan tam kapanma dönemi içerisinde sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları, salgının seyrinde yaşanan azalma trendine ciddi katkı sağladı. Salgının seyrinde yaşanan olumlu gidişatın sürdürülmesi açısından denetim faaliyetleri, tam kapanma döneminin kalan süresi içerisinde de etkili bir şekilde sürdürülecek. İçişleri Bakanlığı Ramazan Bayramı öncesinde denetimlerin artırılması için güvenlik güçlerine talimat verdi.

16 BİN 669 GÜVENLİK GÜCÜ YOL DENETİMİNDE OLACAK

Şehirlerarası Seyahat Kısıtlamasına Dair Denetimler çerçevesinde şehirlerarası yollar üzerinde polis ve jandarma ekiplerinden oluşan güvenlik birimleri, bin 167 yol kontrol noktasında "Seyahat İzin Belgesi" denetimi yapacak. Yol kontrol noktalarında 16 bin 669 kolluk personeli görev alacak.

TEK TEK İNCELENECEK

Yol kontrol noktalarında görevli kolluk personelince özel araç veya toplu taşıma araçlarıyla şehirlerarası seyahat edenlerin "seyahat izin belgeleri" tek tek kontrol edilecek. Seyahat izin belgesi olmadan şehirlerarası seyahat edenlerin tespiti halinde ise gerekli idari yaptırımlar uygulanacak. Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Dair Denetimler çerçevesinde gerek şehir içi kontrol noktaları gerekse devriye ekipleriyle etkin bir denetim gerçekleştirilecek.

ŞEHİRLERDE 6 BİN 84 NOKTADA KONTROL YAPILACAK

Şehir içi cadde ve sokaklarda kolluk kuvvetlerince oluşturulan 6 bin 84 kontrol noktasında 79 bin 279 kamu personeli görev alacak. Gerçekleştirilecek denetimlerde geçerli bir muafiyetin var olup olmadığı, çalışma izni görev belgesi kontrolü ile dışarıda bulunulan durumun muafiyet nedeni, zamanı ve güzergahı ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilecek. Ramazan Bayramını da içine alan süre boyunca şehirlerarası seyahat kısıtlaması ve sokağa çıkma kısıtlamasına dair yürütülen denetimlerde toplam 7 bin 251 kontrol noktasında 95 bin 948 kolluk personeli görev alacak. Ayrıca kolluk kuvvetleri yaya ve motorize devriye hizmetlerine ağırlık vererek sokağa çıkma kısıtlamasına dair denetimlere 7/24 esasına göre devam edecek. Üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülmesi ve vatandaşların temel gıda ve temizlik malzemesi ihtiyaçlarının tedarikinin sağlanması amacıyla tam kapanma döneminde muafiyet tanınan işyerlerine yönelik denetimler de yapılmaya devam edilecek.