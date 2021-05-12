Şanlıurfa"da 9 gündür Fırat Nehrinde aranan gencin cesedi bulundu

Şanlıurfa'nın Birecik İlçesinde bulunan Fırat Nehrine atlayarak kaybolan 28 yaşındaki adamın, arama kurtarma çalışmalarının 9'ncu gününde cansız bedenine ulaşıldı.



Olay geçtiğimiz hafta Şanlıurfa'nın Birecik İlçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Birecik İlçesinde bulunan Fırat Nehri üzerinde bulunan köprünün üzerine çıkan 28 yaşındaki Salih D. isimli adam henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı köprüden nehre atlamıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler olayı gören vatandaşların ifadesini göz önünde bulundurarak nehir içerisinde çalışma başlattı. Suya atlayan adamı bulma çalışmaları başlatan Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Dalgıç Polis ekipleri tarafından arama çalışması yapılan Fırat Nehrinde çalışmaların 9'uncu gününde adamın cansız bedenine ulaşıldı. Salih.D'nin cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.