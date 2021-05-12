Şehit aileleri şehitliklere koştu

İçişleri Bakanlığınca arife ve bayramın birinci günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan şehit aileleri şehitliklere giderek şehitlerine dua etti.

2017 yılında Fırat Kalkanı Harekatı'nda Elbab'da şehit düşen Uzman Çavuş Gökhan Kılıç'ın eşi Hasret, kızı Zeynep ve şehidin yakınları Asri Mezarlık'taki şehitliğe sabah erken saatte geldi. Şehidin yakınları dua ederken babasını hiç görmeyen Zeynep Kılıç, beraberinde getirdiği çiçeği babasının mezarına bıraktı. Küçük kız daha sonra babasının fotoğrafını öpüp "Canım babam ben geldim" demesi annesini ve yakınlarını hüzne boğdu. Kızına sarılan şehit eşi Hasret Kılıç ise "Kendisine hamile olduğumun müjdesini verecektim ama şehit düştü. Vatan sağ olsun" dedi.

Bu arada 2016 yılında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde PKK'lı teröristlerin lojmana düzenlediği saldırıda şehit düşen oğulları Jandarma Astsubay Üstçavuş İsmail Demir'in mezarını ziyaret eden Hayriye- Arif Demir çifti, "Bir ölür bin diriliriz" dediler.

Şehit annesi, "Onsuz bayram yapmaya çalışıyoruz. Vatan sağ olsun. Askerler polisler benim evladım. Onları gördüğüm zaman evladımı görüyor gibi oluyorum" diye konuştu.