Son Dakika Haberi... Türkiye'de ilk olarak 11 Mart 2020 tarihinde görülen koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini hala sürdürüyor. 60 binlere kadar çıkan vaka sayısının ardından Kabine Toplantısı'nda tam kapanma kararı alındı.
KAPANMA KARARI İŞE YARADI
29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasını kapsayan kapanma sürecinde vakalar günden güne düşüş gösterdi. 15 binin altına kadar inen vaka sayısı dün biraz da olsa artış gösterdi.
12 MAYIS KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Sağlık Bakanlığı 12 Mayıs'a ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. İşte koronavirüs tablosundaki son durum...
VAKA SAYISI 66 GÜN SONRA EN DÜŞÜK SEVİYEDE
Türkiye'de bugün 228 bin 192 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 66 gün sonra en düşük seviyeyi gördü ve 13 bin 29 olarak kayıtlara geçti. Hasta sayısı bin 496, ağır hasta sayısı ise 2 bin 827 oldu. Bugün 232 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, toplam vefat sayısı 43 bin 821'e yükseldi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süresi sona eren 35 bin 167 kişi iyileşirken, toplam iyileşen sayısı 4 milyon 801 bin 291'e çıktı.
Son dakika haberi: 12 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum... | Video
11 MAYIS KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Türkiye'de dün 226 bin 452 koronavirüs testi yapılırken, vaka sayısı 14 bin 497, hasta sayısı da bin 582 oldu. Ağır hasta sayısı ise 2 bin 975 olarak kayıtlara geçti.
İYİLEŞEN SAYISI 5 MİLYONA YAKLAŞTI
Dün 278 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, toplam vefat sayısı 43 bin 589 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantinası sona eren 22 bin 253 kişi iyileşirken, toplam iyileşen sayısı 4 milyon 766 bin 124 oldu. Öte yandan 49 milyon 830 bin 456 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 59 bin 433 oldu.
10 MAYIS KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Türkiye'de 10 Mayıs'ta 213 bin 863 koronavirüs testi yapıldı, vaka sayısı 13 bin 604, hasta sayısı da bin 734 oldu. Ağır hasta sayısı ise 2 bin 983 olarak kayıtlara geçti.
282 KİŞİ VEFAT ETTİ
10 Mayıs'ta, 282 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam vefat sayısı 43 bin 311'e yükseldi. Koronavirüs tedavisi ya da karantinası sona eren 26 bin 953 kişi iyileşirken, toplam iyileşen sayısı 4 milyon 743 bin 871 oldu. Dün 49 milyon 604 bin 4 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı 5 milyon 44 bin 936 oldu.
9 MAYIS KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Türkiye'de 9 Mayıs'ta 197 bin 468 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 55 gün sonra 16 binin altına indi ve 15 bin 191 olarak kayıtlara geçti. Hasta sayısı 2 bin 102 olurken, ağır hasta sayısı da 3 bin 81 oldu.
283 vatandaşımız koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti ve toplam vefat sayısı 43 bin 29'a yükseldi. Tedavisi ya da karantina süreci sona eren 25 bin 694 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 4 milyon 716 bin 918 oldu. Türkiye'de 49 milyon 390 bin 141 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 31 bin 332'ye yükseldi.
8 MAYIS KORONAVİRÜS VERİLERİ:
8 Mayıs'ta 228 bin 873 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 52 kişinin testi pozitif çıktı. 281 kişi yaşamını yitirirken, hasta sayısı ise 2 bin 178 oldu.
İYİLEŞEN HASTA SAYISI 4 MİLYON 691 BİN 224'E YÜKSELDİ
28 bin 896 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 691 bin 224'e yükseldi. Test sayısı 49 milyon 192 bin 673'e ulaştı. Vaka sayısı 5 milyon 16 bin 141, vefat sayısı 42 bin 746, ağır hasta sayısı 3 bin 175 oldu.
7 MAYIS KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Türkiye'de 7 Mayıs'ta 251 bin 194 koronavirüs testi yapılırken, vaka sayısı 20 bin 107, hasta sayısı da 2 bin 210 oldu. Ağır hasta sayısı ise 3 bin 260 olarak kayıtlara geçti. Vefat sayısı 19 gün sonra 300'ün altına düştü ve 278 olarak kayıtlara geçti. Toplam vefat eden sayısı ise 42 bin 465'e yükseldi.