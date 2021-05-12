Son Dakika Haberi... ABD Başkanı Biden'dan skandal İsrail açıklaması: Kendini savunma hakkı var

YAKIN ZAMANDA AÇIKLAMA YAPACAKLARMIŞ

İsrail'in yanı sıra Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Orta Doğu ülkeleri ile de bu konuda yakın temas halinde olduklarını belirten Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini ve bu konuda yakın zamanda bir açıklama yayımlayacaklarını söyledi.