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Giriş Tarihi: 12.5.2021 23:53 Son Güncelleme: 13.5.2021 00:12

Son Dakika Haberi... Başkanı Biden'dan skandal açıklaması: Kendini savunma hakkı var

AA
Son Dakika Haberi... ABD Başkanı Biden'dan skandal İsrail açıklaması: Kendini savunma hakkı var

Son Dakika Haberi... 'in Filistinlilere uyguladığı insanlık dışı saldırılar devam ederken, Başkanı bu zulmü meşrulaştırma çalışmasına başladı. Biden, "Binlerce roket topraklarına düşerken İsrail'in kendini savunma hakkı var" ifadelerini kullanarak skandal bir açıklamaya imza attı.

Biden, Beyaz Saray'da Kovid-19 aşılamalarına ilişkin yaptığı basın toplantısı esnasında Filistin ve İsrail'de yaşanan son gelişmelere ilişkin bir soruyu yanıtladı.

YAKIN ZAMANDA AÇIKLAMA YAPACAKLARMIŞ

İsrail'in yanı sıra Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Orta Doğu ülkeleri ile de bu konuda yakın temas halinde olduklarını belirten Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini ve bu konuda yakın zamanda bir açıklama yayımlayacaklarını söyledi.

İSRAİL'İN İNSANLIK DIŞI SALDIRILARINI MEŞRULAŞTIRMAK İSTEDİ

Yakın zamanda durumun sakinleşmesini beklediğini vurgulayan Biden, "Binlerce roket topraklarına düşerken İsrail'in kendini savunma hakkı var." değerlendirmesinde bulundu.

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Son Dakika Haberi... ABD Başkanı Biden'dan skandal İsrail açıklaması: Kendini savunma hakkı var
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