Son Dakika Haberi... Bakan Akar'dan İsrail'e tepki: Bu saldırılar insanlık suçudur

Akar, şöyle konuştu:

"Türk Silahlı Kuvvetleri egemenliğimiz ve bağımsızlığımız başta olmak üzere, hudutlarımızın, halkımızın, personelimizin güvenliği, asil milletimizin hak alaka ve menfaatini korumak ve kollamak için yapılması gereken ne varsa büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla karada, denizde, havada kendisine verilen bütün görevleri en iyi şekilde yerine getirebilmek için ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışı içinde çalışmalarını sürdürmektedir. Bunu da sonuna kadar sürdüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi ile yurt içinde, Ege ve Doğu Akdeniz'deki yoğun faaliyetlere vurgu yapan, bunlarla birlikte Kıbrıs, Libya, Azerbaycan ve diğer coğrafyalarda dost ve kardeşlerin haklı davalarında onlarla birlikte olmaya devam ettiklerini aktaran Akar, Suriye'nin kuzeyinde 2016'dan bu yana yoğun faaliyetlerin sürdürüldüğünü anımsattı.