Son Dakika Haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ramazan ayının son gününde Hakkari Yüksekova Düztepe Üs Bölgesi'ndeki askerlerle bir araya geldi.
"TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK ÜS BÖLGESİNDEYİZ"
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Soylu, "3480 metre rakımda, Türkiye'nin en yüksek sınır üs bölgesi olan, Hakkari Yüksekova Düztepe Üs Bölgesi'ndeyiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kahramanlarımızın Ramazan Bayramı'nı tebrik etti" ifadelerini kullandı ve Erdoğan'ın konuşmasına yer verdi.
Son Dakika Haberi... Başkan Erdoğan askerlerin bayramını kutladı: Verdiğiniz mücadeleyi tebrik ediyorum | Video
"VERDİĞİNİZ MÜCADELE NEDENİYLE SİZLERİ TEBRİK EDİYORUM"
Tüm askerlerin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Erdoğan, "Şu anda bulunduğunuz yerlerin ne kadar önemli olduğunu biliyorum ve orada verdiğiniz mücadele nedeniyle sizleri tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
"ZAFERE BİR AN KALDI"
Şehitlerimizi de unutmayan Başkan Erdoğan, "Mekanları cennet olsun inşallah, yaralarımız oldu rabbim şifalar versin. Sürdürdüğünüz bu mücadele sebebiyle şahsım ve milletim adına sizleri kutluyorum. Zafere artık bir an kaldı, bir nebze kaldı.Tekrardan Ramazan Bayramı'nızı tebrik ediyorum kalın sağlıcakla" dedi.