Son Dakika Haberi... Başkan Erdoğan askerlerin bayramını kutladı: Verdiğiniz mücadeleyi tebrik ediyorum

"ZAFERE BİR AN KALDI"

Şehitlerimizi de unutmayan Başkan Erdoğan, "Mekanları cennet olsun inşallah, yaralarımız oldu rabbim şifalar versin. Sürdürdüğünüz bu mücadele sebebiyle şahsım ve milletim adına sizleri kutluyorum. Zafere artık bir an kaldı, bir nebze kaldı.Tekrardan Ramazan Bayramı'nızı tebrik ediyorum kalın sağlıcakla" dedi.