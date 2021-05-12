Son Dakika Haberi... Sınırda bayramlaşma! Bakan Soylu telsizle askerlerin bayramını kutladı

"ALLAH, BU ÜLKENİN KAHRAMAN EVLATLARINI KORUSUN"

O anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Soylu, "Hakkari Yüksekova Düztepe Üs Bölgesi'nden telsizle; Göllerbaşı Üs Bölgesi ve Binbir Kapı Üs Bölgesi'ndeki kahramanlarımızın Ramazan Bayramı'nı tebrik ettik... Allah, bu ülkenin kahraman evlatlarını korusun" ifadelerine yerdi.

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