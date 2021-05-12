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Giriş Tarihi: 12.5.2021 15:50 Son Güncelleme: 12.5.2021 16:20

Son dakika: 'ın kuzeyinde operasyonu! 2 'lı etkisiz hale getirildi

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Son dakika: Irak'ın kuzeyinde MİT operasyonu! 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre 'in ’ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği operasyonla eylem hazırlığındaki /KCK mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika... MİT, kuzey Irak'ta operasyon yapan güvenlik güçlerine yönelik saldırı hazırlığındaki 2 PKK'lı teröristi nokta operasyonu ile etkisiz hale getirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından kuzey Irak'ta sürdürülen "Pençe-Şimşek" ve "Pençe-Yıldırım" harekâtı devam ediyor. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Metina bölgesinde PKK'lı teröristlerden temizlenen stratejik noktada kurulan askeri üs bölgelerine yönelik bir grup PKK'lı teröristin saldırı hazırlığında olduğunu belirledi. MİT, alınan istihbarat bilgiler üzerine İnsansız Hava Aracı (İHA) ile bölgede keşif ve gözetleme yaptı.

Gara bölgesinden askeri üs bölgesi ile operasyon birliklerine saldırı düzenlemek amacıyla Metina bölgesine geçmeye çalışan PKK'lı teröristlere MİT tarafından Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile nokta harekâtı yapıldı.

Gerçekleştirilen nokta harekâtında, PKK'lı 2 terörist silah ve mühimmatları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

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Son dakika: Irak'ın kuzeyinde MİT operasyonu! 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
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