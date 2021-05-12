SON DAKİKA: Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak? Meteoroloji'den flaş açıklama...

Son dakika haberleri... Milyonların merak ettiği 'Ramazan Bayramı'nda hava durumu nasıl olacak?' sorusu yanıt buldu. Meteroloji Genel Müdürlüğü; 13-14-15 Mayıs tarihlerini kapsayan Ramazan Bayramı'nda hava durumunun nasıl olacağını açıkladı. İşte il il hava durumu tahmin raporu...
SON DAKİKA: RAMAZAN BAYRAMI'NDA HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporuna göre; arefe günü ve Ramazan Bayramı süresince, perşembe günü Van ve Hakkari çevrelerinin, cuma günü ise Edirne, Kırklareli, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken kuzey, iç ve doğu bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Bayramın 1. günü: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Bayramın 2. günü: Marmara, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusu parçalı bulutlu, Edirne, Kırklareli, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Bayramın 3. günü: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU
Ramazan bayramı boyunca Ankara, İstanbul ve İzmir'de yağış beklenmiyor. İstanbul'da hava sıcaklığının 23-28 C derece civarında olacağı tahmin ediliyor.
İzmir'de de yine hafta boyu güneşli bir hava etkili olacak. Sıcaklıklar gece en düşük 14, gündüz en yüksek 28 derece olacak. Ramazan Bayramı boyunca Ankara, İstanbul ve İzmir'de yağış öngörülmüyor.
İşte 5 günlük hava durumu tahmin raporu:
13 Mayıs Perşembe
14 Mayıs Cuma
15 Mayıs Cumartesi
16 Mayıs Pazar
17 Mayıs Pazartesi
RAMAZAN BAYRAMI'NIN İLK GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KONYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
YOZGAT °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
AĞRI °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu