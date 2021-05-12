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Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak? Meteoroloji'den flaş açıklama...
Giriş Tarihi: 12.5.2021 17:18 Son Güncelleme: 12.5.2021 17:31

: 'nda hava nasıl olacak? Meteoroloji'den flaş açıklama...

SON DAKİKA: Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak? Meteoroloji'den flaş açıklama...

haberleri: ''nda nasıl olacak?' vatandaşlar tarafından araştırılırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika açıklaması geldi. Meteoroloji'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan 5 günlük hava durumu tahmin raporuna göre; Ramazan Bayramı'nın sonuna kadar yurt genelinde yağış beklenmiyor. İşte il il hava durumu tahminleri...

Son dakika haberleri... Milyonların merak ettiği 'Ramazan Bayramı'nda hava durumu nasıl olacak?' sorusu yanıt buldu. Meteroloji Genel Müdürlüğü; 13-14-15 Mayıs tarihlerini kapsayan Ramazan Bayramı'nda hava durumunun nasıl olacağını açıkladı. İşte il il hava durumu tahmin raporu...

SON DAKİKA: RAMAZAN BAYRAMI'NDA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporuna göre; arefe günü ve Ramazan Bayramı süresince, perşembe günü Van ve Hakkari çevrelerinin, cuma günü ise Edirne, Kırklareli, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken kuzey, iç ve doğu bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Bayramın 1. günü: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bayramın 2. günü: Marmara, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusu parçalı bulutlu, Edirne, Kırklareli, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bayramın 3. günü: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Ramazan bayramı boyunca Ankara, İstanbul ve İzmir'de yağış beklenmiyor. İstanbul'da hava sıcaklığının 23-28 C derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

İzmir'de de yine hafta boyu güneşli bir hava etkili olacak. Sıcaklıklar gece en düşük 14, gündüz en yüksek 28 derece olacak. Ramazan Bayramı boyunca Ankara, İstanbul ve İzmir'de yağış öngörülmüyor.

İşte 5 günlük hava durumu tahmin raporu:

13 Mayıs Perşembe

14 Mayıs Cuma

15 Mayıs Cumartesi

16 Mayıs Pazar

17 Mayıs Pazartesi

RAMAZAN BAYRAMI'NIN İLK GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 25°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KONYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

YOZGAT °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 25°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

AĞRI °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

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SON DAKİKA: Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak? Meteoroloji'den flaş açıklama...
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