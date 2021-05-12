Son dakika: Bakan Soylu açıkladı: Şampiyonluk kutlamalarına izin verilecek mi?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tam kapanma sürecinde geçirilen Ramazan Bayramı öncesinde, 81 ilde alınan tedbirleri incelemek üzere İçişleri Bakanlığındaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) 81 ildeki son durumla ilgili bilgi alıyor. Diyarbakır Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Diyarbakır-Mardin karayolundaki uygulama noktasından GAMER'e bağlanarak alınan tedbirlerle ilgili bilgi verdi.
ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI
İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile gerçekleştirdiği telekonferans görüşmesi sırasında, hafta sonu oluşabilecek şampiyonluk kutlamalarının sokağa taşmaması gerektiğine vurgu yapan Bakan Soylu, bunun Adana ve Giresun'da minimum ölçekte yapıldığını anımsatarak, il valileri ve kulüp yönetimine teşekkür etti.
SÜPER LİG AÇIKLAMASI
Kutlamaların tam kapanma döneminden sonra yapılması hususunda İl Emniyet Müdürü ve Vali tarafından diplomatik müzakere yürütülmesi gerektiğini bildiren Bakan Soylu, şampiyon olma ihtimali bulunan üç futbol takımının da İstanbul'da olduğunu kaydetti.
TEDBİR ALICANAK MESAJI
Bakan Soylu burada yaptığı açıklamalarında "Süper Lig şampiyonluk kutlamalarının tam kapanma döneminden sonra yapılması hususunda tedbir alınması gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu açıklamalarına şöyle devam etti;
" Eğer bu konuda İstanbul bir şey üretirse, bir ilke kararı üretirse hep beraber iyi bir çağrıda bulunulursa tam kapanma dönemine halel gelmeden bunlar yapılabilir.
Biraz önce arkadaşlarımdan da bilgi aldım. Şehit mezarlarındaki ailelerin ziyaretleri konusunda bütün arkadaşlarımız destek olmuşlar. Tam da aileleriyle şehitleri buluşturan arefe gününde bir tabloyu gerçekleştirmişler.
Yarın da buna dikkat etmek lazım geldiğini düşünüyorum. Sahadan hiç çıkmamamız lazım. Kontrol noktalarının sayısını azaltmamak lazım.
BAYRAMDA KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ
Yine bunun yanısıra önümüzdeki günlerdeki tedbirler bizim için önemlidir. Özellikle bir şehirlerarası denetim noktalarımızı vermek isterim. 1167 kontrol noktası, şehiriçi kontrol noktası 6 bin 184, 79 bin 279 personelinimiz görev yapacak. 13 bin 938 ekip 78 bin 230 kolluk personeli de salgın denetimlerini gerçekleştirecek. Toplamda tüm bayram süresi ve pazarın sonuna kadar 174 bin 178 personel şehirler arası denetimlerde, şehir içi denetimlerde, şehir içi yaya motorize denetimlerde görev alacak.
BAYRAM UYARISI
Vaka sayılarını düşürmek kadar tutmak da önemlidir. Onun için bayramda özellikle vatandaşlarımızdan istirhamımız şudur; bayramınızı çekirdek ailelerinizle değerlendirin.Bir fedakarlık daha istedim o da mezarlarımızda kabristanlarımızla alakalı. Eğer bayramda meseleyi aynen kurallara uyabilecek bir şekilde değerlendirebilirsiniz bayramın sonunda inşallah bu fedakarlıkların karşılığını görebileceğimiz bir kontrolü normalleşme yönüne doğru adım atabilmek kabiliyetimiz hep birlikte olacak.
KONTROLLÜ NORMALLEŞME AÇIKLAMASI
Kısıtlamanın bitiş tarihinden itibaren havadan denetimlere ağırlık verileceğini, yine özellikle tarım konusunda tarım araçları konusunda onların da denetleneceğini, yine korona döneminde motosiklet ve yaya trafiğine ciddi şekilde ağırlık verileceğine ve birçok tedbirler 16-23 Mayıs arasında yoğunluklu bir şekilde uygulanacaktır.
Ayrıntılar geliyor....