Son dakika: Bakan Soylu açıkladı: Şampiyonluk kutlamalarına izin verilecek mi?

SÜPER LİG AÇIKLAMASI

Kutlamaların tam kapanma döneminden sonra yapılması hususunda İl Emniyet Müdürü ve Vali tarafından diplomatik müzakere yürütülmesi gerektiğini bildiren Bakan Soylu, şampiyon olma ihtimali bulunan üç futbol takımının da İstanbul'da olduğunu kaydetti.

TEDBİR ALICANAK MESAJI

Bakan Soylu burada yaptığı açıklamalarında "Süper Lig şampiyonluk kutlamalarının tam kapanma döneminden sonra yapılması hususunda tedbir alınması gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu açıklamalarına şöyle devam etti;

" Eğer bu konuda İstanbul bir şey üretirse, bir ilke kararı üretirse hep beraber iyi bir çağrıda bulunulursa tam kapanma dönemine halel gelmeden bunlar yapılabilir.

Biraz önce arkadaşlarımdan da bilgi aldım. Şehit mezarlarındaki ailelerin ziyaretleri konusunda bütün arkadaşlarımız destek olmuşlar. Tam da aileleriyle şehitleri buluşturan arefe gününde bir tabloyu gerçekleştirmişler.

Yarın da buna dikkat etmek lazım geldiğini düşünüyorum. Sahadan hiç çıkmamamız lazım. Kontrol noktalarının sayısını azaltmamak lazım.