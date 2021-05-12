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Giriş Tarihi: 12.5.2021 22:40

Soylu, iftarı Yüksekova’da misafir olduğu aile ile yaptı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Soylu, iftarı Yüksekova’da misafir olduğu aile ile yaptı

Her yıl olduğu gibi İçişleri Bakanı , bayrama yine Yüksekova ilçesinde giriyor. Soylu, bayram için geldiği Yüksekova’da İkiyaka Köyü Muhtarı Necmettin Kamalı ve ailesi ile iftar yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram öncesi geldiği Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ilk önce Güllüce köyünde bulunan Polis Özel Harekat Merkezine giderek özel harekat polislerini ziyaret etti.

Buradaki programının ardından Bakan Soylu, İkiyaka köyüne giderek Muhtar Necmettin Kamalı ve ailesi ile Ramazan'ın son iftarını yaptı. Bakan Soylu, iftar sonrası aile ile yaptığı sohbetten kısa görüntü ve fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşarak, "Hakkari Yüksekova, Kamalı Dayımızın evindeyiz. İftarda misafiri idik. İftardan sonra da güzel sohbet ettik. Sohbeti merek ettiniz mi" ifadelerini kullandı.

Bu arada, Bakan Soylu'nun Yüksekova'da bayramı askeri üs bölgesinde güvenlik güçleri ile karşılayacağı belirtildi.

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Soylu, iftarı Yüksekova’da misafir olduğu aile ile yaptı
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