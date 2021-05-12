Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

"İSRAİL'İN HUKUK TANIMAZ TAVRU DURDURULMALI"

İsrail'in kutsal mekana, ibadet edenlere ve sivillere saldırmasının uluslararası hukukun ve temel insan haklarının aleni bir ihali olduğu hatırlatılarak, İsrail'in hukuk tanımaz ve saldırgan tavrının ivedilikle durdurulması gerektiği vurgulandı. Mübarek Ramazan Bayramına girerken tüm İslam dünyasını derinden yaralayan bu saldırıların bir an önce sona erdirilmesi için girişimlerde bulunulması gereği ifade edildi" denildi.