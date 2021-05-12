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Giriş Tarihi: 12.5.2021 23:42 Son Güncelleme: 12.5.2021 23:43

Sözcü Kalın, Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

İHA
Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve 'in Filistinlilere uyguladığı zulm ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İkili ilişkiler, bölgesel meseleler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında Haziran ayında NATO Zirvesi marjında yapılacak görüşme, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere saldırması, Filistinlilerin evlerinden hukuksuz bir şekilde çıkartılması ve Gazze'ye yönelik hava saldırıları ele alındı. İsrail güvenlik güçlerinin Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya ve mabedin içinde ibadet edenlere saldırmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi.

"SİVİLLERİN KATLEDİLMESİ İNFİALE NEDEN OLDU"

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısı sonucunda aralarında çocukların da olduğu sivilleri katletmesinin tüm dünyada derin bir infiale neden olduğu belirtildi.

"İSRAİL'İN HUKUK TANIMAZ TAVRU DURDURULMALI"

İsrail'in kutsal mekana, ibadet edenlere ve sivillere saldırmasının uluslararası hukukun ve temel insan haklarının aleni bir ihali olduğu hatırlatılarak, İsrail'in hukuk tanımaz ve saldırgan tavrının ivedilikle durdurulması gerektiği vurgulandı. Mübarek Ramazan Bayramına girerken tüm İslam dünyasını derinden yaralayan bu saldırıların bir an önce sona erdirilmesi için girişimlerde bulunulması gereği ifade edildi" denildi.

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Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü
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