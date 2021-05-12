Teröre 230 kilometrelik önlem

BarışPınarı Harekâtı ile Suriye'nin Resulayn ve Tel Abyad ilçelerini terör örgütü PKK/YPG işgalinden kurtaran Mehmetçik, bölgede istikrarı korumak için Barış Pınarı Harekâtı bölgesinin etrafına dev bir hendek kazıyor. Yaklaşık 230 kilometre uzunluğundaki 4 metre yüksekliğe ve 4 metre genişliğe sahip hendek ve set sayesinde bölgeye kaçak geçişler engellenecek. Terör örgütlerinin bomba, el yapımı patlayıcı yüklü araç geçişlerine son verilecek. Türkiye sınırının güvenliği yaklaşık 30 kilometre derinlikte başlayacak. Resulayn'ın doğu kırsalından başlayan hendek, sınırdan yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan stratejik öneme sahip M4 Yolu boyunca devam edip Tel Aybad'ın batısında son bulacak. Barış Pınarı Harekâtı bölgesini çepeçevre saracak. M4 yoluna paralel bir şekilde inşa edilen dev hendek yol üzerinde iki önemli kavşak noktasında bulunan Tel Temir ve Ayn İsa hattı boyunca devam edecek. Terör örgütü PKK/YPG işgalinde bulunan ve zaman zaman Türk Silahlı Kuvvetleri'yle teröristler arasında sıcak çatışmaların yaşandığı bu bölgelerden gelen tehditler de hendek sayesinde son bulacak.Hendeği tamamlamak için temas hattında 24 saat aralıksız çalışan zırhlı iş makinelerinin güvenliği de yine Mehmetçik tarafından sağlanıyor. Hendek çalışmasının yapıldığı noktaların yakınlarına yerleştirilen ağır silahlar, keskin nişancılar ve askerler gelebilecek olası tehditler için hazır bekletiliyor. Bunun dışında M4 Karayolu'nun kuzeyinde Mehmetçikler gece ve gündüz devriye faaliyeti gerçekleştiriyor.