Vali Yerlikaya: Ramazan Bayramımız Mübarek Olsun

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı'nı yayınladığı video mesaj ile kutladı.



Ramazan ayının salgın nedeniyle buruk yaşandığını belirten Vali Yerlikaya, "Bu süreçte gösterdiğiniz sabır ve anlayış için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah, bu salgın günlerini hep birlikte atlatacak ve özlediğimiz bayramlarımızı yine beraberce kutlayacağız." diyerek Ramazan Bayramı'nın sağlık, huzur ve esenlikler getirmesini diledi.

Vali Yerlikaya'nın Ramazan Bayramı Mesajı:

"Aziz İstanbullular,

Kıymetli Hemşehrilerim;

Bolluk ve bereketini sofralarımıza, merhamet ve dayanışma duygusunu gönüllerimize nakşeden 11 Ayın Sultanı'nı uğurluyoruz.

Ramazan'ımızı yaşatan ve bizleri bayrama eriştiren Rabbimize hamd olsun.

Salgın nedeniyle, Ramazan-ı Şerifi bir hayli buruk yaşadık.

Sevdiklerimizle paylaştığımız iftar sofralarımızdan, omuz omuza saf tuttuğumuz teravihlerden uzak kaldık.

Bu süreçte gösterdiğiniz sabır ve anlayış için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

İnşallah, bu salgın günlerini hep birlikte atlatacak ve özlediğimiz bayramlarımızı yine beraberce kutlayacağız.

Bu inançla Ramazan bayramınızı en içten duygularımla tebrik ediyorum.

Bayramın; vatanımıza, milletimize, başta Filistin olmak üzere gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimize sağlık, huzur ve esenlikler getirmesini diliyorum.

Bayramımız mübarek olsun!"