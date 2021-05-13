1.3 milyon doz Sinovac geldi

Sağlık Bakanlığı, Çinli Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının yeni partisini taşıyan uçağın, dün sabah saatlerinde Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptığını açıkladı. Türkiye'ye 1.3 milyon doz aşının geldiği ve gelecek haftalarda bu sayının kademeli olarak artacağı öğrenildi. Aşılar 2 hafta sürecek güvenlik kontrollerinin ardından Türkiye genelinde hastanelere ve aile sağlığı merkezlerine sevk edilerek 26 Mayıs'tan itibaren kullanıma sunulacak. Sinovac CEO'su Yin Weidong, Türkiye ile birlikte Endonezya, Brezilya, Malezya ve Mısır'a aşıyı ülkelerinde üretme konusunda lisans verdiklerini belirtti. Yin, Brezilya, Endonezya ve Türkiye'ye nüfusun yüzde 20'sini aşılamaya yetecek kadar aşı sağladıklarını ancak bunun yetersiz olduğunu belirtti. Bu kapsamda Yin, aşıların üretimi için lisanslama sürecine geçtiklerini ifade etti. Yin teknolojiyi transfer etmek için 10 ülke seçmeyi planladıklarını söyledi.TÜRKİYE'DE son 24 saatte 228 bin 192 Kovid- 19 testi yapıldı, 13 bin 29 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı bin 496 oldu. 35 bin 167 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 801 bin 291'e yükseldi. Test sayısı 50 milyon 58 bin 648'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 72 bin 462, vefat sayısı 43 bin 821, ağır hasta sayısı 2 bin 827 oldu. Bu arada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının eşlerinin aşılanmaya başlanacağını açıkladı. Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Aşı programında yeni bir kademeye geçiyoruz. Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz. Yarından itibaren randevu alabilecekler. Sağlık çalışanlarımıza bu zamana kadar gösterdikleri fedakârlık ve mücadele için bir kere daha teşekkür ederim." ANKARA