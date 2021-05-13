2 Hafta önce şehit olmuştu! Ailesi Bayramı onun mezarı başında geçirdi

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan şehit aileleri, bayramın ilk günü Edirnekapı Şehitliği'ne akın etti. Ramazan Bayramı'nın ilk gününde kentteki şehitlikleri ziyaret eden aileler, kabir başında Kur'an-ı Kerim okuyarak, dua etti.

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda ikmal faaliyeti sırasında helikopterden düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede iki hafta önce şehit olan piyade sözleşmeli er Müslüm Toprak'ın (25) ailesi ilk bayramında şehitlerini yalnız bırakmadı. Anne Latife Toprak oğlunun kabri başında dualar etti. Tüm yakınları şehit mezarının başında toplandı.

Koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle 29 Nisan'da başlayan 17 günlük tam kapanma devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı'nı da içine alan kapanma sürecinde şehit ailelerinin Arife günü ve bayramın birinci günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklarını açıklamıştı. Oğlu, kızı, eşi, kardeşi, babasının mezarı Edirnekapı Şehitliği'nde olanlar, yakınlarının mezarları başına gelerek dua etti. Kimi aile mezarlardaki çiçekleri sulayarak, kuruyan dalları temizledi.



Sabah saatlerinden itibaren Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret eden aileler, vatan uğruna şehit olan evlatlarının mezarlarına su döküp, çiçek bıraktı. Kabir başlarında, Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi.





"VATAN SAĞOLSUN"



Şehit Furkan Işık'ın babası Zeki Işık vatan sağolsun diyerek oğlunun kabrinde dua edip su döktü. Çavuş Hakan Yılmaz'ın babası Turgut Yılmaz ise her bayramda buruk ve boynu bükük olduklarını, bayramlarda şehitliğe ziyarete gelmeyi asla aksatmadıklarını ifade etti. Şehitlerin vatan uğruna can verdiklerini kaydeden Yılmaz, anne ve babaların da boynu bükük kaldığını dile getirdi.





2 HAFTA ÖNCE ŞEHİT OLMUŞTU



İki hafta önce Kuzey Irak'a yapılan Pençe Kaplan harekatında ikmal sırasında helikopterden düşerek şehit olan Müslüm Toprak'ın ailesi evlatları olmadan ilk bayramlarını geçirdi. Şehidin tüm sevenleri Ramazan Bayramlarını onun kabri başında dua ederek geçirdi. Anne Latife Toprak, halası Behiye Dal ağabeyi Hanifi Toprak ve diğer akrabaları onun mezarında dualar etti.