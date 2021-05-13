Bakan Gül'den Kudüs mesajı

Babası Cemil Gül ve Gaziantep Valisi Davut Gül ile birlikte Sezer Hanım Camii'nde bayram namazı kılan Bakan Gül, vatandaşlarla bayramlaştı. Vatandaşlarla bayramlaşıp çocuklara oyuncak hediye eden Gül, İsrail'in Mescid-i Aksa'da uyguladığı vahşet ve barbarlık nedeniyle bayrama hüzünle girildiğini söyledi.

Mescid-i Aksa'daki İsrail zulmünün bir an önce sona ermesi ve Mescid-i Aksa ile Kudüs'ün özgürleşmesi için dua ettiklerini belirten Gül, "Vicdanı olan herkesin, hukuk ve insanlıkla bağdaşmayan bu tavırlara sesini yükseltmesi, uluslararası mekanizmaların bu hukuk dışılığa son vermek için hareket etmesi insanlık adına hepimizin ortak beklentisidir. Küresel bir adaletsizlik ve zulüm var. İnşallah bayram vesilesiyle insanlık ve hukuk kazanır. Bu vahşet, yeryüzündeki tüm zulümler, haksızlıklar sona erer" dedi.