Bakan Soylu İdlib’de briket evleri inceledi! 1 yılda 35 bin ev yapıldı

BİR YILDA 35 BİN EV YAPILDI

Yaklaşık 1 yılda İdlib'de 35 bin ev nihayete erdirildiğini belirten İçişleri Bakanı Süleyman Solu "Bunların 28 binine taşınılmış, önümüzdeki günlerde gerisi bitirilecek ama burada bitiyor mu? Hayır. 51 bin projelendirilmiş yapılan ev var. Kısmet olursa temmuz ayında 51 bin evi bitirmiş olacağız. Bitiyor mu? Yine hayır. Yine yeni bir alana başladık. Orada da 7 bin 500 konutun altyapısı yapılıyor. Özellikle AFAD'ın yaptıklarını diğerlerine de teşvik etmeye çalışıyoruz. Su, kanalizasyon, altyapı, hemen hemen her şey getiriliyor. Buranın en temel sıkıntısı su, bunda da önemli adımlar atılıyor. Burada camiler, okullar, sosyal donatı alanları, sağlık ocakları var" diye konuştu.