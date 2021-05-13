Başkan Çetinkaya’dan Albay Bakır’a plaket

Akıncılar Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya, Ankara'da Adıyamanlılara yapmış olduğu hizmet ve yardımlardan dolayı Sağlık Bilimleri Üniversitesi beyin cerrahi öğretim üyesi profesör doktor(E)Albay Abdurrahman Bakır'a teşekkür plaketi sundu.



Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Akıncılar Belediyesine nezaket ziyaretinde bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi beyin cerrahi öğretim üyesi profesör doktor(E)Albay Abdurrahman Bakır, Akıncılar Beldesinde olmaktan büyük sevin duyduğunu belirterek şunları söyledi; "İsmet Çetinkaya başkanımız ile uzun yıllara dayanan bir dostluğumuz var. Kendisi Ankara'ya geldiğinde her fırsatta bizlere ziyarette bulunmakta. Kendisinden çok şey öğrendim. Özellikle insanlara nasıl yardım edilmesini gerektiğini öğrendiğim kişilerden biridir. Kısmet oldu bugün Kahta ilçemizin şirin beldesi olan Akıncılar'a gelerek başkanımıza nezaket ziyaretinde bulunduk. Akıncılar beldesi çok şanslı çünkü gezip gördüğümüz kadarıyla Belediyecilik açısından herşey yapılmış durumda. Ben sayın başkan ve ekibini tebrik ediyorum. Ziyaretimiz esnasında sürpriz bir şekilde şahsıma plaket takdim etmesi beni ziyadesiyle mutlu etmiştir, sayın başkana teşekkür eder, görevinde başarılar dilerim" şeklinde konuştu.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Akıncılar Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya; "Prof. Tabip Albay Abdurrahman Bakır, beyin sinir cerrahisi profesörü olup azmin, çalışkanlığın ve yılmadan verilen mücadelenin ortaya çıkardığı gerçekten mükemmel bir insan. İnsanlığı, mütevazılığı ve hayırseverliliği onun için olmazsa olmazlardandır. Görevi süresince yıllarca mazlum ve kimsesizlerin kimi olma yolunda önemli bir misyon üstlenmiştir. Hayatı boyunca başta Adıyamanlılar olmak üzere Türkiye'nin dört bir tarafından gelen herkese imkânları ölçüsünde yardımcı olmaya çalışmıştır. Herkesin derdiyle ilgilenen, kendisini Adıyamanlı hemşehrilerine adamış bir insan. Abdurrahman Bakır gibi değerlerimizin çoğalması en büyük arzumuzdur. Bugün kendisini beldemize ağırlama fırsatımız oldu, ziyareti bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Bizlerde bu ziyareti fırsat bilip, kendisini insanlara adayan bu hemşehrimizi bir nebze olsun onura etmek adına ve yaptıkları bütün bu güzelliklerinin yanında bir anlam kazandırmak için günün anısına plaket taktim ettik. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.