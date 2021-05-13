Cezaevlerinde bayrama özel yeni uygulama: E-görüş

Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen e-görüş projesinin pilot olarak uygulandığı ceza infaz kurumlarındaki suça sürüklenen çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere hükümlü ve tutuklular, bayramda aileleriyle görüntülü görüşecek. 16 ceza infaz kurumunda pilot olarak uygulanan proje bütün ceza infaz kurumlarına yaygınlaştırılacak.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Akıllı Teknolojilerin Ceza İnfaz Kurumlarına Entegrasyonu e-görüş Projesi pilot uygulamasını sürdürüyor. Bu kapsamda, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklular, kurum içerisindeki kantin alışverişi, mektup gönderme, aileleriyle görüntülü konuşma gibi ihtiyaçlarını KİOSK cihazları ile karşılayabiliyor.

ÖZEL TASARLANMIŞ KABİNLERDE E-GÖRÜŞ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Hükümlü ve tutuklular eş, çocuk, aile ve yakınlarıyla irtibatlarını e-görüş kabinlerinde sağlarken, uygulama, hükümlülerin rehabilitasyonuna katkı sağlıyor. Görüntülü görüşme imkanı, hükümlü yakınları tarafından da memnuniyetle karşılanıyor. Özel olarak tasarlanmış kabinlerin içerisine bilgisayarların konulmasıyla oluşturulan KİOSK cihazları, öncelikli olarak Türkiye genelindeki müstakil kadın ile çocuk ve gençlik kapalı ceza infaz kurumlarında hizmet verecek. Proje, dezavantajlı gruplardan sayılan çocuk ve kadın hükümlü-tutukluların bulundukları 16 kurumda uygulanmaya başlandı. Uygulama kapsamındaki ceza infaz kurumlarında kalanlar Ramazan Bayramı'nda da aileleri ve yakınlarıyla görüşebilecek.

PROJEYE TÜRK KIZILAY'I DA DESTEK VERDİ

Maddi durumu yeterli olmayan tutuklu ve hükümlülerin aileleriyle görüntülü konuşma imkanından faydalanmaları amacıyla Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Türk Kızılay arasında da iş birliği yapıldı. Bu iş birliği doğrultusunda, Türk Kızılay tarafından Türkiye genelinde ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlü çocuklara telefon kartı dağıtıldı. Projenin uygulandığı Sincan Ceza İnfaz Kurumu'nun Müdürü Salih Uysal, projeyle çocukların aileleriyle görüntülü konuşma imkanına sahip olduğunu, özellikle ailesi il dışında olanlar için iletişim teknolojilerinden faydalanarak önemli bir imkan sağlandığını söyledi. Uysal, "Ceza infaz kurumlarında bulunan çocukların, aileleriyle daha fazla iletişim kurabilmelerinin ruhsal sağlıklarına olumlu yansıdığı gözlemledik. Bu sayede, suç tekrarının önlenmesi konusunda da başarı sağlamayı ümit ediyoruz" dedi.

PROJE 2020'DE TANITILMIŞTI

Ankara'da 22 Ekim 2020'de Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı törende proje tanıtılmıştı. Ceza infaz kurumlarında insanı temel alan tüm yaklaşımlara büyük hassasiyet gösterdiklerini belirten Adalet Bakanı Gül, "Bu proje ile artık hükümlüler eş, çocuk, aile ve yakınlarıyla irtibatlarını sağlayabilecek, bağlarını güçlü tutacaklardır. Bu imkanın, aynı zamanda hükümlülerin rehabilitasyonuna da katkı sağlayacağına inanıyoruz. Görüntülü görüşme imkanının, hükümlü yakınları açısından da çok faydalı olacağına inanıyoruz" dedi.