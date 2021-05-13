CHP'den ihraç edilen başkan SABAH'a konuştu: "Tacizcilere karşı çıktım diye partiden atıldım"

CHP yönetiminin cinsel taciz ve tecavüz iddiaları karşısında sessiz kaldığı bir kez daha ispatlandı. Bitlis'te CHP'nin eski il başkanı Veysi Uyanık, önce partili genç bir kadını taciz etti. Ardından "Seninle birlikte olmak istiyorum" diyerek bir başka kadına tacizde bulundu. "Bu ahlaksızlıklara susamam" diyen Sayın ise Uyanık'ın partiye zarar verdiğini söyledi. Şok etkisine neden olan sözlerin ardından apar topar toplanan il yönetimi Sayın'ı görevinden aldı. Yaşadığı süreci SABAH'a anlatan Sayın, şöyle konuştu:



Ben 12 il başkanı ile çalıştım. Burada bu bölgede herkes benim siyasi anlayışımı ideolojimi biliyor. Veysi Uyanık 2 dönem milletvekili adayımız oldu. İki dönemde partinin taban ve taban oylarının altında oy aldık. Uyanık yalan vaatlerle, yalan sözlerle ilçeleri kandırdı; bize umut verdi. Geldi, biz de destek verdik Uyanık'ı il başkanı yaptık. Ahlaksız insanlarla siyaset yapılmaz. Bizim Bitlis'te üç tane şirketimiz var. Biz yıllardır bu partide siyaset yapıyoruz genel merkez seçimlerde bize 2 bin lira seçim masrafı gönderiyordu. Bugünkü genel merkez Uyanık'ın fantezileri için Uyanık'a yeni bir il binası almış, 1 milyon 200 bin lira ödemiş, altına 400 bin liralık Vito araba koymuş. Onun dışında Uyanık 2 tane dükkan kiralatmış genel merkeze. Genel merkez oraya ayrı bir ücret ödüyor.



İSYANIMIZA NİYE CEVAP VERMEDİNİZ?

Yıllarımı verdim. İsyanımıza, eleştirilerimize ve sesimize kulak vermediler. CHP, FETÖ tarafından işgal edilmiştir. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Atatürkçü isimleri partiden uzaklaştırdı. Genel merkezi babanın şirketi gibi yönetiyor. Uyanık gibi tacizci, tecavüzcü, yolsuzluk yapan, ahlaksızlık yapan, partiye zarar veren insanların arkasında durdular. Biz 1 yıldır 6 ilçe başkanı, yönetim kurulu üyeleri burada partinin gerçek sahipleri; onurlu namuslu ideolojik partili insanlar olarak biz burada bir yanlış var bu yanlışı düzeltelim, partinin kurumsal değerlerine ve partinin kurumsal değerlerine önem verelim diyoruz. Ben bu memlekette böyle kanı bozuk, ahlaksız, şovmen insanlara siyaset yaptırmam. Ankara'da bir başka bayanı taciz edip 300 milyar para verip ağzını kapatan... 50 tane dosyada yargılanan, yolsuzluk, namussuzluk, şantaj yapan, ihaleye fesat karıştırmış bir adamla çalışmam.



GENEL MERKEZE RAPOR SUNDUK

Biz bu adamın sicilini, geçmişini, sonraki uygulamalarını görünce genel merkeze rapor şeklinde dosyamızı gönderdik. Ondan sonra bu 1 yıl içinde tam 6 defa beni yüksek disiplin kuruluna kesin ihraçla gönderdi. Ben bu partide ahlaksızlık, namussuzluk yapmadım. Bunları yapan partiye zarar veren insanlara karşı durdum ve duracağım. O genel merkez, kimsenin babasının özel şirketi değil. Uyanık'ı koruyan, onun ahlaksızlığına, namussuzluğuna destek veren onun kadar namussuzdur. O namussuzluğu destekleyen de namussuzdur.



SABAH TACİZİN DETAYLARINI YAZMIŞTI

Uyanık (51) tarafından taciz edildiğini ve kendisine şantaj yapıldığını öne süren H.D.C.'nin (22) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifade, SABAH gazetesinde yayınlanmıştı. H.D.C. ifadesinde özetle "Babama 'Kızını kaça satıyorsun, onunla beraber olmak istiyorum. Parası neyse vereceğim gönderin' demiş. Benimle birlikte olmak istediğini ısrarla söyledi. 5-6 kez hat değiştirmek zorunda kaldım" demişti.

Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Uyanık ise iddiaların gerçek olmadığını savunmuştu. Müştekinin davadan vazgeçmesi sonra Uyanık, beraat etmişti.