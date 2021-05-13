Erdek Belediyesinde 12 milyonluk kamu zararı

İhaleye fesat karıştırma suçundan bir süre önce görevinden uzaklaştırılan CHP'li Belediye Başkanı Hüseyin Sarı'nın usulsüzlüklerine bir yenisi daha eklendi. Bandırma Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan ve 1 yıl 15 gün hapis cezası alan Sarı'nın görevde olmamasına rağmen makam aracını kullanmaya devam ettiği ve şahsına ait olan 3 adet telefonun faturalarını da belediyeye ödettiği ortaya çıkmıştı. Soruşturmalar kapsamında İçişleri Bakanlığının görevlendirdiği müfettişler Belediyedeki incelemelerini sürdürürken yeni bir usulsüzlük daha tespit edildi.

YAKLAŞIK 12 MİLYONLUK KAMU ZARARI ORTAYA ÇIKTI

Bakanlık müfettişleri Erdek Belediyesi'nde yaptıkları incelemelerde 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ait personel giderlerinin, bütçe içindeki oranının yüksek olduğunu tespit etti. Belirlenen tarihlerde ihtiyaç olmamasına rağmen Belediyeye bağlı Erdek Grup şirketine toplam 94 kişiyi işe alarak maaşa bağlayan CHP'li Sarı bunlardan 49'una hiç işe gitmeden her ay maaş ödedi. Bu yolla toplam 11 milyon 751 bin Türk Lirası kamu zararı oluştuğu tespit edildi.

BİR SORUŞTURMA DAHA AÇILDI

Tespit edilen yüksek miktardaki kamu zararı sonrası, zararın oluşmasına neden olan Hüseyin Sarı, dönemin Başkanvekili şimdiki Belediye Başkanı Hasan Yapakçı ve Meclis Üyeleri Nimet Kalafat ile Ali Tetik hakkında soruşturma başlatıldı.