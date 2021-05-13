Evlat nöbeti tutan aileler, Gara şehidinin ailesini bayramda da yalnız bırakmadı

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için Diyarbakır'da eylem yapan annelerin evlat nöbeti 624'üncü gününü de devam etti.

226 ailenin sürdürdüğü eylemde aileler, Ramazan bayramının ilk gününde kuzey Irak'ın Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit polis memuru Vedat Kaya'nın Mardin'de yaşayan babası Şeyhmus Kaya'yı bayram nedeniyle ziyaret etti.

Ziyarette konuşan şehit babası Şeyhmus Kaya, evlat nöbetindeki ailelerle 520 gün birlikte eylem yaptığını hatırlattı. Bayramın ilk günü kendilerini yalnız bırakmayan evlat nöbetindeki ailelere teşekkürlerini iletti.

Kaya, "Aileler yıllardır terörün bu zulmüne karşı mücadele ediyor. Ben de 520 gün onlara destek verdim. Ama maalesef oğlum şehit oldu. Bir şehit babası olarak gururluyum. Her şehit gibi benim de oğlum mücadele etmiştir" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Sur ilçesinde yaklaşık 6 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için eylemini sürdüren baba Süleyman Aydın, teröristler tarafından kaçırılan polis memuru Vedat Kaya'nın babasıyla birlikte bir yıldan fazla birlikte evlat nöbeti tuttuklarını ifade ederek, birlikte PKK ve HDP'ye karşı evlat nöbetinde mücadele ettiklerini söyledi.

Evlat nöbeti tutan aileler olarak her zaman şehitlerin acısını paylaştıklarını belirten Aydın, Ramazan Bayramı'nın ilk günü şehit polis memurumuz Vedat Kaya'nın babası Şeyhmus Kaya'yı yalnız bırakmadıklarını ve ziyaret ettiklerini söyledi.