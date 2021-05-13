Evlat nöbetindeki ailelerin bu bayramda gözleri yolda

Diyarbakırannelerinin HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemine destek veren Bitlisli Veciye Gökkuş, 6 yıl önce çarşıda simit satan oğlunun kandırılarak dağa götürüldüğünü söyleyerek, "Oğlumu çok aradık ancak ulaşamadık. Diyarbakır'daki çadırda hepimiz bir aile gibiyiz. Biri geldiğinde sanki kendi evladımız teslim olmuş gibi seviniyoruz. Herkes oğluyla bayram yapıyor. Ben yolunu gözlüyorum" dedi. Ekrem Gökkuş ise 6 yıldır oğluyla bayramlaşamamanın üzüntüsünü yaşadığını dile getirerek, "Herkes bayramın sevincini yaşarken biz üzülüyoruz" dedi. Muşlu Şemsettin Özcan ise 2016'da oğlu Atilla'nın kandırılarak dağa götürüldüğünü belirterek, "Bayram olduğunda herkesin çocuğu geliyor ama benimki gelmiyor. HDP, oğlumu götürüp PKK'ya teslim etti. Senin elinde kalem vardı, şimdi silahla uğraşıyorsun. Silah bizim işimiz değil. HDP'nin Kürtlerle ilgisi yok. Bunlar Kürt düşmanıdır" diye konuştu.