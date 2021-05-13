Fatih sokaklarında klasik otomobil korteji

İstanbul Fatih'te bayram coşkusu klasik otomobillerden oluşan kortej eşliğinde yaşandı. Belediye ekipleri, animatörler ile klasik otomobillerden oluşan kortej eşliğinde sokakları dolaşarak vatandaşlara çiçek ve şeker dağıttı.



Ramazan Bayramı bu yıl da koronavirüs tedbirleri gölgesinde geçiyor. Aile büyükleri ziyaret edilemiyor, el öpülemiyor, çocuklar kapı kapı gezip büyükleriyle bayramlaşamıyor. Hal böyle olunca Fatih Belediyesi ekipleri, ilçe sakinlerinin bayramını kutlamak için etkinlik düzenledi. Koronavirüs tedbirleri alınarak gerçekleşen etkinlikte, İstanbul Beyefendisi ve Hanımefendisi kıyafeti giyen animatörler ile klasik otomobillerden oluşan kortej, sokakları dolaşarak vatandaşlara fesleğen ve şeker paketleri hediye etti. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte, ilçe sakinleri evlerinin camlarına, balkonuna çıkarak korteji izledi. Sepetlerini sallayanlar, kapısının önüne çıkanlar da hediyelerini aldı.