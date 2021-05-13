Filistin direnişine sansür! Hesaplar askıya alındı, içerikler engellendi

SELÇUK BAYRAKTAR'IN PAYLAŞIMI ENGELLENMİŞTİ

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Mescid-i Aksa'da alevler yükselirken dans ederek kutlamalar yapan fanatik yahudilerin görüntüsünü eleştirmiş ve Instagram söz konusu paylaşıma kısıtlama getirmişti.

Sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapan Bayraktar, "İsrail: Irkçı faşist terör devleti Dünyanın başka neresinde, gündüz 16 çocuğu bombalarla katledip, gecesinde kutsal bir mabedin alevler içinde yanmasına dans edilir? Bu yaktığınız ateş ancak size döner Allah adildir, mutlak hüküm sahibidir" ifadelerine yer vermişti.

Paylaşımının silinmesine tepki gösteren Bayraktar, Facebook'un da bu duruma dahil olduğunu belirterek "Facebook da bu ikiyüzlü sansür ve kara propagandanın araçlarından. Birçok kez denememe rağmen aynı videoyu yüklemeye bile müsade etmedi" ifadelerini kullanmıştı.