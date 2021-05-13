Filistin direnişine sansür! Hesaplar askıya alındı, içerikler engellendi

Masum sivilleri katleden, küçücük çocukları acımadan öldüren İsrail'in saldırılarına sosyal medyadan yoğun bir tepki geldi. Her fırsatta 'özgürlük' vurgusu yapan sosyal medya devleri ise yaşanan büyük dram karşısında yine ikiyüzlü tavrını gösterdi. İsrail yanlısı hesapların paylaşımları öne çıkarılırken, Filistin'de yaşanan zulmü belgeleyen hesaplara ise sansür uygulandı.
Dijital İletişimci Ali Keskin konuyla ilgili sabah.com.tr'ye flaş açıklamalarda bulundu.
Ali Keskin, "İsrai'in Gazze'ye saldırısıyla beraber bölgede büyük bir direniş başladı. Dijital medya mecralarından Filistin'de zulüm olduğu, İsrail'in Kudüs'ü nasıl işgal ettiği yazılmaya başlandı." dedi. Uluslararası medyanın gerçekleri paylaşmadığı ve çarpıttığına dikkat çeken Ali Keskin, sosyal medyadaki büyük tepkinin dünyada yankı uyandırdığını ifade etti.
"YAHUDİ ÇIKARLARINA HİZMET EDİYOR"
Gerçekler karşısında rahatsız olan sosyal medya platformlarının sansür girişimine başladığını ifade eden Keskin, "Sosyal medya mecraları büyük oranda Yahudi çıkarlarına hizmet ediyor. Ne isterlerse ona göre hareket ediyorlar." dedi.
"HESAPLAR ASKIYA ALINDI, İÇERİKLER ENGELLENDİ"
Selçuk Bayraktar'ın yaptığı paylaşımın Instagram ve Facebook tarafından engellendiğini vurgulayan Ali Keskin, "Birçok hesap askıya alındı, içerikler engellendi. Bu Instagram'ın bilerek yaptığı bir durum. Ayrıca; Selçuk Bayraktar'ın global bir kitlesi olduğundan dolayı da bundan rahatsız oldular." ifadelerini kullandı.
"ÖNEMİ ŞİMDİ ORTAYA ÇIKTI"
Sosyal medya yasası ile birlikte platformların Türkiye'de temsilcilik açacağını söyleyen Ali Keskin, "Temsilciliklerin önemini şimdi anlayacağız. Paylaşımlar kısıtlandığında temsilcilik ile görüşüp o nedeni ortadan kaldırabileceğiz. Aksi takdirde; Gerekli müeyyideleri uygulayacağız" dedi.
Dijital İletişimci Ali Keskin
SELÇUK BAYRAKTAR'IN PAYLAŞIMI ENGELLENMİŞTİ
T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Mescid-i Aksa'da alevler yükselirken dans ederek kutlamalar yapan fanatik yahudilerin görüntüsünü eleştirmiş ve Instagram söz konusu paylaşıma kısıtlama getirmişti.
Sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapan Bayraktar, "İsrail: Irkçı faşist terör devleti Dünyanın başka neresinde, gündüz 16 çocuğu bombalarla katledip, gecesinde kutsal bir mabedin alevler içinde yanmasına dans edilir? Bu yaktığınız ateş ancak size döner Allah adildir, mutlak hüküm sahibidir" ifadelerine yer vermişti.
Paylaşımının silinmesine tepki gösteren Bayraktar, Facebook'un da bu duruma dahil olduğunu belirterek "Facebook da bu ikiyüzlü sansür ve kara propagandanın araçlarından. Birçok kez denememe rağmen aynı videoyu yüklemeye bile müsade etmedi" ifadelerini kullanmıştı.