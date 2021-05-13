Fransa'da son 24 saatte 19 bin 461 vaka tespit edildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Fransa'da, vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

19 BİN 461 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 19 bin 461 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 841 bin 129'a ulaştığı bildirildi.

131 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son 24 saatte 131 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 107 bin 250'e yükseldiği aktarıldı. Ülkede 4 bin 442'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 23 bin 656 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI 28 MİLYONA YAKLAŞTI

Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede toplam 27 milyon 813 bin 433 kişi Kovid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 19 milyon 269 bin 311'ine tek doz, 8 milyon 544 bin 122'sine ise iki doz aşı yapıldı.