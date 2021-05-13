Gerçek Survivor! 5 gün sonra kurtarıldı

Polis , itfaiye ve sağlık ekiplerini alarma geçiren olay Muratpaşa ilçesindeki Kışla Mahallesi, halk arasında kadın yarı olarak tabir edilen falez kayalıkları ile bağlantılı dere yatağında meydana geldi. Saat 12.00 sıralarında ağaçlarla kaplı obrukta 'yardım edin' sesi duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa bir aramadan sonra Mehmet Tığ'ın bulunduğu yeri tespit etti. Ekipler daha sonra Tığ'ın olduğu noktaya ulaştı.

KIRIK AYAK BALON İÇİNE ALINDI

Sağlık ekipleri sağ ayağı kırık ve bitkin şekilde olan Mehmet Tığ'a ilk müdahaleyi 40 metre derinlikteki obrukta yaptı. Ardından kurtarma çalışması başlatıldı. İtfaiye dere yatağına vinç yardımıyla içinde bir erle kaşık sedye indirdi. Kaşık sedyeye güvenlik tedbirleri alınarak bağlanan Mehmet Tığ, itfaiye ekibi eşliğinde vinçle yukarı 40 dakikalık operasyonla çıkarıldı.

KAMIŞ YARDIMI İLE SU İÇTİM

Sağlık durumu iyi olan Mehmet Tığ, çıkartıldığında ilk işi kendisine yardım eden bir vatandaştan maske istedi. Maskesini takan yaşlı adam,Cumartesi akşam saatlerinde obruğa düştüğünü ve sesini sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile sesini kimseye duyuramadığını . 5 gündür kargıya bağladı pet şişeye dere yatağından aldığı suyu içerek ayakta kaldığını söyledi. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tığ'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi