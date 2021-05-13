‘Gurur, sabır, acı’

AnkaraCebeci Askeri Şehitliği'ne giden şehit yakınları, bu bayramı da buruk geçirdi. 2019'da Suriye Münbiç'te PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan, ancak kurtarılamayan şehit Uzman Çavuş Umut Coşkun'un babası Alim Coşkun her gün oğlunun kabrini ziyarete gidiyor. Baba Coşkun, "Umut şehit olduğundan beri soframızdaki lokmamız hiç tatlı değil.Hep acı. Nereye gidersem gideyim aklım hep burada, gelmezsem rahatlayamıyorum" dedi. Diyarbakır'daki hendek olaylarında şehit olan Uzman Çavuş Selçuk Paker'in annesi Sevgi Daşdemir, oğlunun kabrine yakın olmak için İstanbul'dan, Ankara Cebeci Şehitliği'nin hemen karşısında bulunan bir eve taşındı. Daşdemir, "Bayramlar bizler için acı, hüzün. Ben her bayram sabahı 5'te kalkarım ve şehitliğe Selçuk'un yanına inerim. Selçuk'un en çok istediği şey bir ramazanın ilk günü beraber olmaktı" diye konuştu. Hakkari'de 2015'te Dağlıca'da şehit olan Uzman Çavuş Melih Garip Ünsal'ın babası Baki Ünsal "Gurur, sabır ve acı. Yaşadığım acıyı anlatmak için haznemde bir kelime yok" dedi Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Halil Ulaş Yıldırım'ın babası Hasan Yıldırım ise "2019'da Bingöl'de şehit oldu. Eskiden bayramlarda evladımız bize gelirdi şimdi biz evladımıza gidiyoruz. Biz bayramı evladımıza kavuşunca kutlayacağız" diye konuştu.Ankara'da Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'ne gelen şehit yakınları, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti, kabirlerin bakımını yaptı. 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı'nın önünde helikopterden açılan ateş sonucu şehit düşen öğretmen Yusuf Elitaş'ın babası Hasan Elitaş, oğlunun yokluğunun tarifinin zor olduğunu belirterek, "Şehit yakını olmak, şehit babası olmak gururlu bir şey. Mekanları cennet olsun buradakilerin ve tümünün. Sözün bittiği yer. Bu sene 5. senesi, böyle gidip geliyoruz buraya" dedi.