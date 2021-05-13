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Giriş Tarihi: 13.5.2021 15:19

’i protesto için aracını yakan çift konuştu! “Bu vahşete daha fazla dayanamadık”

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
İsrail’i protesto için aracını yakan çift konuştu! “Bu vahşete daha fazla dayanamadık”

’in ve ’de gerçekleştirdiği katliamları protesto etmek için İsrail’in Başkonsolosluğu önünde eşiyle birlikte aracını yakan ’ın ifadesi ortaya çıktı. Ahmet Turan ve çifti, “Aracın içerisine bir adet araba lastiği koyduk ve benzini aracın üzerine döktük. Yangın esnasında araç çevresinde kimse yoktu. İsrail'in ’de yaptığı zulmü protesto etmek amacıyla, kimseye zarar vermeden böyle bir eylem gerçekleştirdik” dedi.

İsrail'in Kudüs ve Gazze'de sivillere yönelik gerçekleştirdiği katliamı protesto eden Ahmet Turan Altınbaşak, eşi Dora Altınbaşak ile birlikte İstanbul Levent'teki İsrail İstanbul Başkonsolosluğu önünde lüks araçlarını benzin dökerek ateşe vermişti. Çiftin, Levent Polis Merkezinde alınan ifadeleri ortaya çıktı.

KARAKOLDA VERDİKLERİ İFADE

Ahmet Turan Altınbaşak, polis merkezinde alınan ifadesinde, "Filistin'de meydana gelen olayları protesto etmek amacı ile İsrail Konsolosluğunun bulunduğu yere geldik. Burada aracı park ettikten sonra aracın içerisine bir adet araba lastiği koyduk ve benzini aracın üzerine döktük. Aracı ben ateşe verdim. Araç alev alarak yanmaya başladı. Eşim de bu esnada cep telefon ile video kaydı aldı. Yangın esnasında araç çevresinde kimse yoktu. Kısa süre sonra olay yerine polis ekibi geldi ve itfaiye ekiplerine haber verdiler. Bu olayı İsrail'in Filistin'de yaptığı zulmü protesto etmek amaçlı gerçekleştirdik" dedi.

"BEN ÇEKTİM"

Aynı şekilde ifade veren Ahmet Turan Altınbaşak'ın eşi Dora Altınbaşak da "Aracın yanışını cep telefon ile ben video kaydına aldım. Yangın esnasında araç çevresinde kimse yoktu. Biz bu olayı eşim ile birlikte İsrail'in Filistin ülkesinde yaptığı zulmü protesto etmek amaçlı gerçekleştirdik" dedi.

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İsrail’i protesto için aracını yakan çift konuştu! “Bu vahşete daha fazla dayanamadık”
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