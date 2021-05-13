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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012'de İstanbul'da başlattığı kentsel dönüşüm seferberliğini "Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm" hedefiyle daha da hızlandırdıklarını belirten Kurum, "Kentsel dönüşümü Türkiye'nin tarihi, kültürel, ekonomik, coğrafi ve demografik faktörlerini göz önünde bulundurarak 6 başlık altında gerçekleştiriyoruz. Bunlar deprem riski altındaki yapıların ve alanların dönüşümü, sel ve heyelan riski altındaki alanların dönüşümü, tarihi kent merkezleri ve meydanların dönüşümü, sanayi alanlarının taşınması ve dönüşümü, tarım köy projeleriyle kırsal dönüşüm ve modern otopark alanları üretimi" diye konuştu.