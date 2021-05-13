İtalya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 201 kişi hayatını kaybetmedi

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya'da vaka sayısı 10 binin altında seyrediyor.

8 BİN 85 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 287 bin 26 koronavirüs testi yapıldığı ve 8 bin 85 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 139 bin 160'a ulaştığı kaydedildi.

201 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 201 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 123 bin 745'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 14 bin 295 kişinin iyileştiğini ve aktif Kovid-19 hasta sayısının 346 bin 8 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarının sayısı ise 99 kişi azalarak bin 893'e geriledi.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

İtalya'da bugüne kadar 25 milyon 606 bin 370 doz Kovid-19 aşısı uygulanırken, 7 milyon 965 bin 525 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.