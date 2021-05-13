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Giriş Tarihi: 13.5.2021 19:24

'ndan paylaşımı

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Kudüs paylaşımı

'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımı vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Kudüs'te Türk askerlerinin fotoğrafını paylaşan Jandarma Genel Komutanlığı, "Kudüs-ü Şerif Sancağında görevli Türk Jandarması, 1904." notunu düştü.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi Twitter hesabından yaptığı etkileyici paylaşım büyük ilgi gördü.

TÜRK JANDARMASI KUDÜS'TE

Kudüs'te Türk askerlerinin fotoğrafını paylaşan Jandarma Genel Komutanlığı, "Kudüs-ü Şerif Sancağında görevli Türk Jandarması, 1904." notunu düştü.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU DA PAYLAŞMIŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da üç gün önce 1904 yılında çekilmiş Kudüs-ü Şerif Sancağı'nda görevli Türk Jandarması'nın fotoğrafının paylaşarak, "Olduğu yerde huzur" ifadesini kullanmıştı.

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Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Kudüs paylaşımı
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