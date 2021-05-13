Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Kudüs paylaşımı

Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi Twitter hesabından yaptığı etkileyici paylaşım büyük ilgi gördü.
TÜRK JANDARMASI KUDÜS'TE
Kudüs'te Türk askerlerinin fotoğrafını paylaşan Jandarma Genel Komutanlığı, "Kudüs-ü Şerif Sancağında görevli Türk Jandarması, 1904." notunu düştü.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU DA PAYLAŞMIŞTI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da üç gün önce 1904 yılında çekilmiş Kudüs-ü Şerif Sancağı'nda görevli Türk Jandarması'nın fotoğrafının paylaşarak, "Olduğu yerde huzur" ifadesini kullanmıştı.