Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Kudüs paylaşımı

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU DA PAYLAŞMIŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da üç gün önce 1904 yılında çekilmiş Kudüs-ü Şerif Sancağı'nda görevli Türk Jandarması'nın fotoğrafının paylaşarak, "Olduğu yerde huzur" ifadesini kullanmıştı.