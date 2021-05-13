Jandarma, şehit annesini kırmadı

Oltu Jandarma İlçe Komutanlığı ekipleri Şehit Jandarma Komando Çavuş Hurşit Yeşilyurt'un annesini ziyaret etti.

Çiçeklerle anne Hatice Yeşilyurt'u ziyaret eden jandarma personeli, oğlunun mezarını ziyaret etmek isteyen annenin isteğini geri çevirmedi. Ayarlanan araçla Oltu ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan oğlunun mezarlığına gidildi. Şehit oğlunu mezarı başında ziyaret eden Hatice Yeşilyurt ve yanındaki jandarma ekipleri duygusal anlar yaşadı. İsteğini geri çevirmeyen ekiplere teşekkür eden Yeşilyurt; "Bu bayramda siz beni mutlu ettiniz, Allah da sizi hep mutlu etsin. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin." dedi.