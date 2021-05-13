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Giriş Tarihi: 13.5.2021 16:10

Jandarma, şehit annesini kırmadı

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Jandarma, şehit annesini kırmadı

’un Oltu ilçesinde yaşayan bir şehit annesi kendisine bayram ziyareti gerçekleştiren jandarma ekiplerine oğlunun mezarına gitmek istediğini söyledi. Jandarma ekipleri anneyi kırmayarak 20 kilomtere uzaklıktaki mezarlığa gitti.

Oltu Jandarma İlçe Komutanlığı ekipleri Şehit Jandarma Komando Çavuş Hurşit Yeşilyurt'un annesini ziyaret etti.

Çiçeklerle anne Hatice Yeşilyurt'u ziyaret eden jandarma personeli, oğlunun mezarını ziyaret etmek isteyen annenin isteğini geri çevirmedi. Ayarlanan araçla Oltu ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan oğlunun mezarlığına gidildi. Şehit oğlunu mezarı başında ziyaret eden Hatice Yeşilyurt ve yanındaki jandarma ekipleri duygusal anlar yaşadı. İsteğini geri çevirmeyen ekiplere teşekkür eden Yeşilyurt; "Bu bayramda siz beni mutlu ettiniz, Allah da sizi hep mutlu etsin. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin." dedi.

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Jandarma, şehit annesini kırmadı
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