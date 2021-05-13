Kimi mezarları yıkadı kimi çiçekler dikti

İstanbul'da şehit yakınları dün sabah erken saatlerden itibaren Edirnekapı Şehitliği'ni doldurdu. Acılı aileler, şehit mezarlarının başlarında Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti. Kimi şehit yakını mezar taşlarını yıkadı, kimi ise çiçek dikti. Şehit yakınları, bir bayramı daha buruk geçirmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Şehit Jandarma Er Mustafa Güngör'ün kardeşi Emel Güngör "Acı hep aynı acı. Yeni şehit haberleri geldikçe o anı yaşıyorsunuz. Zor acı, tarifi yok" diye konuştu. Şehit Piyade Er Erdal Şireci'nin kardeşi Leyla Hacıoğlu da "Kardeşim Siirt Eruh'ta 1996'da şehit oldu. Üzüntülüyüz" dedi. Şehit Piyade Asteğmen Yılmaz Kağan'ın kardeşi Makbule Sarı da "Bir kardeşimizdi. 1999'da Elazığ'da şehit oldu. Her bayram geliyoruz. Allah razı olsun devletimizden bizlere imkan tanıyor" diye konuştu.