MHP'li isim Ali Babacan'a ateş püskürdü: Bu adama ne denir ki! Sadakatleri başka yere bunu itiraf etti...

(MHP Grup Başkanvekili Muhammet Levent Bülbül)

"CHP'NİN İRADESİ VESAYET ALTINDADIR, ADAYLARINI KENDİLERİ BELİRLEMİYOR"

"CHP ve CHP'lilerin iradesi vesayet altındadır." ifadelerini kullanan Bülbül, son olarak şunları söyledi:

Değerlendirmeyi iyi yapmak lazım, bu şartlar altında ne beklenebilir ki... Abdullah Gül değil başkası da olsa, aday başka merkezlerden belirleniyor.

NE OLMUŞTU?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Halk TV'de katıldığı canlı yayında, 2018 yılında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Seçimleri öncesi Millet İttifakı'nın Abdullah Gül'ü çatı aday yapması için görüşmeler gerçekleştiğini, bu görüşmelerin merkezindeki ismin de kendisi olduğunu söyledi. Bu itirafı sırasında Ali Babacan'ın AK Parti Ankara Milletvekili olması büyük tepki çekti.

Ali Babacan'dan skandal ihanet sözleri | Video

Babacan canlı yayında ihaneti bu sözlerle itiraf etti:

"Bugünkü duruma baktığınızda muhalefet ortak aday çıkarırsa başarılı olabilecekti. Ama olmadı ve 5 yıl kaybetti memleket. Neden olmadı?

Diğer siyasi parti liderleri gelip teklif ettiler ortak adaylı konusunu Sayın Gül'e... İsimler belli. Teklif edenleri topladığınızda eğer ortak aday olsaydı, rahatlıkla seçimi kazanabilecek bir tablo vardı o dönemde.

(Teklif edildiği ortam da siz de var mıydınız?) Tabii ki vardım.

Şöyle bir şart vardı o gün. Gerçekten hep beraber ortak duruş olursa bu iş olur, bir iki partinin destek verip diğerlerinin vermemesi ortak aday değil zaten.

Siz ortak aday olursanız biz sizi destekleyeceğiz diyenler sözlerinin arkasında dursaydı, o gün o iş olurdu."