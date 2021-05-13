Ömer Çelik'ten muhalefete Sedat Peker tepkisi: Bir siyasi figüranlık örneğidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, suç örgütü lideri Sedat Peker'in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik iftiraları üzerinden AK Parti ve hükümeti hedef alan muhalefete tepki gösterdi.

Çelik Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

İllegal/mafyatik kişiliklerin tezviratlarını esas kabul ederek İçişleri Bakanımıza, Bakanlarımıza, Kabinemize, Ak Partimize ve siyaset arkadaşlarımıza saldıran muhalefet siyasetçileri sadece kendilerine kişiliksiz notlar veriyorlar.

Suç örgütü mensubu şahısların hezeyanlarının peşine düşerek siyaset arkadaşlarımızı hedef alanlar aslında kendi referanslarının suç örgütü mensupları olduğunu itiraf etmekten başka birşey yapmıyorlar.

Terör örgütü üyelerinin iddialarının bir suç örgütü üyesi tarafından dillendirildikten sonra siyaset gündemine taşınması, bir siyasi figüranlık örneğidir ve nasıl bir kurgunun ürünü olduğu milletimizin ferasetinden kaçmamaktadır.

Muhalefetin siyasi demeç verirken kendisini suç örgütü mensubu bir şahsın ifadelerinden beslenmek zorunda hissetmesi, siyasetin en temel ilkesinden ahlaki bir sapmadır.