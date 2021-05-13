Organize olamadılar! Çeteler suçta toplandı; organize Polisi dağıttı

Seri operasyonlarla silahlı ve organize suç örgütleriyle mücadele eden İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü; son sekiz ayda 12 büyük suç örgütünü çökertti. Seri operasyonlarla organize olmaya fırsat bulamayan silahlı suç örgütlerinin 194 üyesi yakalandı. 114 çete üyesi tutuklandı. Sır cinayetler aydınlatıldı.
Operasyonların arasında en önemli baskınların firari uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'ye yönelik düzenlendiği ifade edildi. İstanbul'da Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın iş yerine yönelik silahlı ve el yapımı patlayıcıyla (EYP) saldırı düzenleyen altı çete üyesi de yakalandı ve 5'i tutuklandı. Zindaşti'nin "Canlı Yayınlı Cinayet" planı da operasyonla engellendi.
İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; silahlı suç örgütleri ve organize çetelere seri operasyonlarla büyük darbe vurdu.
Gasp, yağma, yaralama, tehdit, adam kaldırma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, yasa dışı silah imalatı ve ticareti ve çek-senet tahsilatı olaylarına karışan çeteler, İstanbul Organize Polisleri'nin yoğun mesaisiyle organize olamadı. Çek ve senet tahsilatları yapan, haraç toplayan çetelere göz açtırılmadı. Farklı suçlara karışan silahlı organize suç örgütlerinin çökertilmesinin yanı sıra; geçmişte işlenen bazı hesaplaşma cinayetleri de aydınlatıldı. 250 polisin görev yaptığı Organize Suçlarla Mücadele Şubesi; son sekiz ayda 12 organize suç örgütünü çökertti.
114 ÇETE ÜYESİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
186 kişinin "Mağdur" sıfatıyla ifade verdiği soruşturmalar kapsamında düzenlenen operasyonlarda 194 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 114 şüpheli tutuklanarak cezaevlerine yerleştirildi. Diğer şüpheliler "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Operasyonlarda 72 ruhsatsız tabanca, üç bin 122 mermi, 342 av tüfeği fişeği, dört çelik yelek, 10 telsiz, 52 delici ve kesici alet, bir kilogramı aşan uyuşturucu madde, 196 çek ve senet, keskin nişancı dürbünü, gizli kamera tertibatı ve dört sahte polis rozeti ile kartı ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında yasa dışı silah imalatı yapan ve organize suç örgütlerine silah satan sekiz çete çökertildi. Dört farklı ilçede dört silah imalathanesi mühürlendi.
KRİTİK DOSYALAR OPERASYONA DÖNÜŞTÜ
19 Temmuz 2016 tarihinde İstanbul'un Beşiktaş İlçesi'ne bağlı Nispetiye Mahallesi Nispetiye Caddesi'nin üzerindeki bir kafeye düzenlenen silahlı saldırıda aralarında Veysel Kadayıfçıoğlu'nun da bulunduğu üç kişinin öldürülmesi olayına karışan silahlı çetenin sekiz üyesi yakalandı. Esenyurt'ta taksi durakları üzerinden faaliyet yürüten 18 kişilik bir çete çökertildi.
Uyuşturucu ve yasa dışı silah ticareti yapan "Hazar" kod adlı çetenin dokuz üyesi tutuklandı. Farklı ilçelerde "Tefecilik" suçuna karışan dört çetenin üyeleri de cezaevlerine yerleştirildi. İstanbul'da "Muşlu Tefeciler" olarak adlandırılan bir suç örgütü de çökertildi. "Tefecilik, Kasten Yaralama, Silahla Tehdit" suçlarına karışan çetenin 11 üyesi tutuklandı.
EN ÖNEMLİ DOSYA NACİ ŞERİFİ ZİNDAŞTİ...
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'nin düzenlediği operasyonlar arasında en dikkat çekeni yine İran uyruklu firari uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin dosyası...
Zindaşti'ye yönelik çifte operasyonda 19 şüpheli yakalandı. Soruşturma Zindaşti'nin, baldızının oğlu olan Kadir G.'nin öldürülmesi için İlhan Ünğan cinayetinden aranan ve Hollanda'da olduğu iddia edilen Tolga C.'ye talimat verdiği bilgisi üzerine açılmıştı. İddialara göre; Tolga C.'nin, Kadir G.'nin öldürülmesi için M.A. ve B.D. ile 600 bin liraya anlaştığı saptanmış, Kadir G.'nin fotoğrafları tetikçilere verilmişti. Tolga C.'nin cinayeti canlı izlemek için kendi ve tetikçilerin aracına "Canlı Yayın Düzeneği" kurdurduğu belirlenmişti. "Canlı Yayınlı Cinayet" planı Organize Şube'nin operasyonuyla yarım kaldı. İki tetikçi silahlarla yakalandı ve tutuklandı.
EYP'Lİ SALDIRININ FAİLLERİ YAKALANDI
Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın Küçükçekmece İlçesi'ndeki şirketine yönelik 20 Eylül 2020 tarihinde düzenlenen silahlı saldırı ve aynı iş yerine 4 Ekim 2020 tarihinde el yapımı patlayıcıyla (EYP) düzenlenen çifte saldırıya karışan altı çete üyesi operasyonla yakalandı.
O çetenin de beş üyesi tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.