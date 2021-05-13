Organize olamadılar! Çeteler suçta toplandı; organize Polisi dağıttı





114 ÇETE ÜYESİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ



186 kişinin "Mağdur" sıfatıyla ifade verdiği soruşturmalar kapsamında düzenlenen operasyonlarda 194 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 114 şüpheli tutuklanarak cezaevlerine yerleştirildi. Diğer şüpheliler "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Operasyonlarda 72 ruhsatsız tabanca, üç bin 122 mermi, 342 av tüfeği fişeği, dört çelik yelek, 10 telsiz, 52 delici ve kesici alet, bir kilogramı aşan uyuşturucu madde, 196 çek ve senet, keskin nişancı dürbünü, gizli kamera tertibatı ve dört sahte polis rozeti ile kartı ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında yasa dışı silah imalatı yapan ve organize suç örgütlerine silah satan sekiz çete çökertildi. Dört farklı ilçede dört silah imalathanesi mühürlendi.