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Giriş Tarihi: 13.5.2021 14:15

Savcı Sayan koronavirüse yakalanmıştı, hastaneden taburcu oldu

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Savcı Sayan koronavirüse yakalanmıştı, hastaneden taburcu oldu

Belediye Başkanı Savcı Sayan koronavirüse yakalanmıştı. Sayan resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada hastaneden taburcu olduğunu duyurarak, “Lütfen tedbirlere dikkat edelim” dedi

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan yaptığı açıklamada Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını ifade etmiş, tedavi sürecinin devam ettiğini, bu mübarek günlerde dua beklediğini belirtmişti.

TABURCU OLDU

Başkan Savcı Sayan, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada hastaneden taburcu olduğunu duyurdu. Sayan, "Hastaneden taburcu oldum. Başta Başhekim Aziz hocam ve Doç. Doktor İhsan hocam olmak üzere bütün çalışanlara minnettarım. Bu süreçte arayan, dua eden herkesten Allah razı olsun. Zor bir süreçten geçtik. Allah düşmanıma yaşatmasın. Lütfen tedbirlere dikkat edelim! Hayırlı bayramlar" ifadelerini kullandı.

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Savcı Sayan koronavirüse yakalanmıştı, hastaneden taburcu oldu
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