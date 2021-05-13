Şehidin vasiyeti yerine getirildi! 'Birkaç maaş ile bitmez' demişti...

Şehidin diğer ağabeyi Yakup Bekir de vasiyeti yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Ergene Yeşiltepe Bilal Habeşi Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ali Gürkan ise bayramın ilk gününde ibadete açtıkları camiye katkıda bulunan herkese ve başta rahmetler dilediği şehit Recep Bekir ve ailesine teşekkür ederek minnettar olduklarını söyledi.

Şehidin vasiyetiyle yapılan bağışla caminin büyük oranda tamamlandığını anlatan Gürkan, "Camimiz bayramın ilk günü ibadete açıldı. Bu bizleri mutlu etti. Ancak başta şehit kardeşimiz ve onun ailesi olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Onların katkılarıyla kısa sürede yapımını tamamlayarak camimizi ibadete açtık." şeklinde konuştu.